Узнать больше

Веснина: Синнер заставил Медведева форсировать события в матче

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в парном разряде россиянка Елена Веснина прокомментировала поражение своего соотечественника, теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионал (ATP) в Пекине (Китай).
Веснина: Синнер заставил Медведева форсировать события в матче
  • Gettyimages.ru

«Признаться, для меня не стала удивлением такая хладнокровная и уверенная игра Даниила на протяжении всего турнира в Пекине, если, конечно же, оставлять за скобками сегодняшний финал с Синнером. Итальянец обладает крайне хорошим приёмом и является крайне быстрым, из-за чего Медведев был вынужден форсировать события под его давлением.

Однако, я соглашусь, будучи топ-теннисистом, такое ровное и безошибочное прохождение по сетке от Дани свидетельствует о его невероятном уровне на данный момент», — сказала Веснина RT.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Синнеру в финале турнира ATP в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить