Веснина: Синнер заставил Медведева форсировать события в матче

Олимпийская чемпионка в парном разряде россиянка Елена Веснина прокомментировала поражение своего соотечественника, теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионал (ATP) в Пекине (Китай).

«Признаться, для меня не стала удивлением такая хладнокровная и уверенная игра Даниила на протяжении всего турнира в Пекине, если, конечно же, оставлять за скобками сегодняшний финал с Синнером. Итальянец обладает крайне хорошим приёмом и является крайне быстрым, из-за чего Медведев был вынужден форсировать события под его давлением.

Однако, я соглашусь, будучи топ-теннисистом, такое ровное и безошибочное прохождение по сетке от Дани свидетельствует о его невероятном уровне на данный момент», — сказала Веснина RT.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Синнеру в финале турнира ATP в Пекине.