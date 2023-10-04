Веснина: Синнер заставил Медведева форсировать события в матче
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«Признаться, для меня не стала удивлением такая хладнокровная и уверенная игра Даниила на протяжении всего турнира в Пекине, если, конечно же, оставлять за скобками сегодняшний финал с Синнером. Итальянец обладает крайне хорошим приёмом и является крайне быстрым, из-за чего Медведев был вынужден форсировать события под его давлением.
Однако, я соглашусь, будучи топ-теннисистом, такое ровное и безошибочное прохождение по сетке от Дани свидетельствует о его невероятном уровне на данный момент», — сказала Веснина RT.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Синнеру в финале турнира ATP в Пекине.