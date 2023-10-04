Sky Sports: модель Майорги подала к Роналду новый иск по делу об изнасиловании

На нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду подали в суд по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает Sky Sports, команда юристов модели Кэтрин Майорги планирует отправить запрос в окружной апелляционный суд США для отмены решения о прекращении дела и возобновления гражданского иска.

Напомним, что Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.

В июле 2019 года было объявлено, что португальского футболиста не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.

Ранее Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов.