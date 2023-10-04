Ковальчук считает, что Федерация хоккея России сможет наладить контакт с IIHF

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение, что Федерация хоккея России (ФХР) сможет наладить контакт с Международной федерацией хоккея (IIHF).

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.