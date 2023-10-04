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Васильев: петербургские биатлонисты примут участие в клубном турнире в ХМАО

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что международный турнир от профессиональной Клубной лиги является хорошей мотивацией для спортсменов.
Васильев: петербургские биатлонисты примут участие в клубном турнире в ХМАО
  • РИА Новости

«Я думаю, что эти соревнования оправдают себя. Только посмотрите, какой хороший призовой фонд, такого вообще никогда не было. Спортсменов точно заинтересует подобный формат.

Кроме того, перед началом сезона биатлонистам очень полезно немножко поскоростить, разбежаться и, конечно, денег заработать. Спортсмены из Федерации биатлона Санкт-Петербурга, несомненно, примут участие», — заявил RT Васильев.

Ранее Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне».

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