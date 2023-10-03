«Северсталь» нанесла поражение «Ак Барсу» в матче КХЛ
Встреча на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1.
В составе череповецкой команды шайбы забили Александр Скоренов, Михаил Ильин, Данил Аймурзин и Никита Коростелёв. У казанского клуба отличился Семён Терехов.
«Северсталь» расположилась на седьмой строчке таблицы Западной конференции с 13 очками. «Ак Барс» на четвёртом месте таблицы Восточной конференции с 17 очками.
Ранее президент «Витязя» Михаил Головков рассказал, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера команды.