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«Северсталь» нанесла поражение «Ак Барсу» в матче КХЛ

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«Северсталь» одержала победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» нанесла поражение «Ак Барсу» в матче КХЛ

Встреча на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1.

В составе череповецкой команды шайбы забили Александр Скоренов, Михаил Ильин, Данил Аймурзин и Никита Коростелёв. У казанского клуба отличился Семён Терехов.

«Северсталь» расположилась на седьмой строчке таблицы Западной конференции с 13 очками. «Ак Барс» на четвёртом месте таблицы Восточной конференции с 17 очками.

Ранее президент «Витязя» Михаил Головков рассказал, что Александр Завьялов покинул пост главного тренера команды.

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