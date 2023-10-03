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Медведев — о победе над Зверевым: очень доволен своим уровнем

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Пекине.
Медведев — о победе над Зверевым: очень доволен своим уровнем
  • Gettyimages.ru

«Это потрясающе. Хороший корт, так что я рад оказаться в финале и сыграть с кем-то из пары Синнер — Алькарас. Я очень доволен своим уровнем. Мне удавалось подавать лучше, когда у меня были брейк-пойнты, которые нужно было сохранить», — сказал Медведев после матча.

Россиянин обыграл Зверева со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале турнира Медведев сыграет с Янником Синнером (Италия).

Ранее стало известно, что Кудерметова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Пекине.

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