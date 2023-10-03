«Торпедо» уволило Клотета с поста главного тренера
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Об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.
«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.
Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.
На данный момент московская команда с 17 очками занимает десятое место в Первой лиге.
Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что клубу удаётся частично окупать аренду стадиона «Лужники».