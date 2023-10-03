«Урал» выпустил футболки, посвящённые демонстративному молчанию Гончаренко после матча с «Ростовом»

«Урал» запустил в продажу футболки, которые посвящены молчанию главного тренера Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом».

Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью сразу после игры, а также на послематчевой пресс-конференции. 46-летний белорусский специалист просто молчал в ответ.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Один мяч «Ростова» был забит с пенальти, отличился Максим Осипенко. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Андрея Егорычева (79-я минута).

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Гончаренко своим молчанием не нарушил регламент.