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«Урал» выпустил футболки, посвящённые демонстративному молчанию Гончаренко после матча с «Ростовом»

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«Урал» запустил в продажу футболки, которые посвящены молчанию главного тренера Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом».
«Урал» выпустил футболки, посвящённые демонстративному молчанию Гончаренко после матча с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью сразу после игры, а также на послематчевой пресс-конференции. 46-летний белорусский специалист просто молчал в ответ. 

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Один мяч «Ростова» был забит с пенальти, отличился Максим Осипенко. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Андрея Егорычева (79-я минута).

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Гончаренко своим молчанием не нарушил регламент.

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