«РБ Спорт»: в РПЛ рассматривают четыре варианта изменения формулы сезона
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», в первом заседании приняли участие представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ, а во втором присутствовали представители клубов.
По информации источника, презентация с заседаний содержит в себе четыре потенциальных нововведения.
В первом варианте рассматривается перспектива сокращения групповой стадии Кубка России до трёх туров, что позволит создать дополнительные четыре игровых дня в конце сезона.
Второй вариант подразумевает равное разделение чемпионата — по 15 туров до и после зимней паузы, а также введение статуса зимнего чемпиона, проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.
Третий вариант — возможность проведения Суперкубка России зимой за пределами страны.
И последний, четвёртый вариант подразумевает введение Кубка РПЛ как прототипа плей-офф. Новый кубковый турнир могут проводить летом, по окончании чемпионата, с участием восьми лучших команд сезона.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами.