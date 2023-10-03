«РБ Спорт»: в РПЛ рассматривают четыре варианта изменения формулы сезона

На прошлой неделе состоялось два заседания, на которых обсуждалось изменение формата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «РБ Спорт», в первом заседании приняли участие представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ, а во втором присутствовали представители клубов.

По информации источника, презентация с заседаний содержит в себе четыре потенциальных нововведения.

В первом варианте рассматривается перспектива сокращения групповой стадии Кубка России до трёх туров, что позволит создать дополнительные четыре игровых дня в конце сезона.

Второй вариант подразумевает равное разделение чемпионата — по 15 туров до и после зимней паузы, а также введение статуса зимнего чемпиона, проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

Третий вариант — возможность проведения Суперкубка России зимой за пределами страны.

И последний, четвёртый вариант подразумевает введение Кубка РПЛ как прототипа плей-офф. Новый кубковый турнир могут проводить летом, по окончании чемпионата, с участием восьми лучших команд сезона.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами.