Головин заявил, что работа в сборной всегда вызывает у него позитивные эмоции
«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команда страны, этим всё сказано», — цитирует Головина ТАСС.
По его словам, будет интересно сыграть товарищеские матчи.
«Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — заключил Головин.
Всего в список тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее Валерий Карпин рассказал, почему не пригласил Арсена Захаряна на октябрьский сбор сборной России.