Головин заявил, что работа в сборной всегда вызывает у него позитивные эмоции

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что очень рад вызову в национальную команду России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команда страны, этим всё сказано», — цитирует Головина ТАСС.

По его словам, будет интересно сыграть товарищеские матчи.

«Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — заключил Головин.

Всего в список тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему не пригласил Арсена Захаряна на октябрьский сбор сборной России.