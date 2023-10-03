Наумов: Галактионов заинтересован в переходе Джикии в «Локомотив»
«Он бы усилил центр обороны «Локомотива». Будет приятно, если он вернётся в свой родной клуб. Думаю, Михаил Галактионов заинтересован в нём», — цитирует Наумова Legalbet.
Он уверен, что Джикии ещё рано заканчивать карьеру.
«Но трудно сказать, случится ли этот переход», — добавил Наумов.
Джикия является воспитанником «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак».
Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.
Ранее Джикия заявил, что спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком».