Наумов: Галактионов заинтересован в переходе Джикии в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что главный тренер столичной команды Михаил Галактионов одобрил бы трансфер защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Он бы усилил центр обороны «Локомотива». Будет приятно, если он вернётся в свой родной клуб. Думаю, Михаил Галактионов заинтересован в нём», — цитирует Наумова Legalbet.

Он уверен, что Джикии ещё рано заканчивать карьеру.

«Но трудно сказать, случится ли этот переход», — добавил Наумов.

Джикия является воспитанником «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Джикия заявил, что спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком».