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Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» продолжит лечение амбулаторно

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В женском футбольном клубе «Локомотив» сообщили, что Полина Юкляева, которая получила травму головы в матче чемпионата России среди женских команд, продолжит лечение на дому.
Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» продолжит лечение амбулаторно
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Сегодня Полину полностью обследовали в клинике Центравиамед: провели повторное КТ черепа, консультацию офтальмолога и невролога. Сейчас Полина дома, будет проходить лечение амбулаторно», — сообщает пресс-служба «Локо».

Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.

Ранее сообщалось, что Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи.

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