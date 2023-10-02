Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» продолжит лечение амбулаторно

В женском футбольном клубе «Локомотив» сообщили, что Полина Юкляева, которая получила травму головы в матче чемпионата России среди женских команд, продолжит лечение на дому.

«Сегодня Полину полностью обследовали в клинике Центравиамед: провели повторное КТ черепа, консультацию офтальмолога и невролога. Сейчас Полина дома, будет проходить лечение амбулаторно», — сообщает пресс-служба «Локо».

Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.

Ранее сообщалось, что Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи.