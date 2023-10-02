Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» продолжит лечение амбулаторно
- РИА Новости
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«Сегодня Полину полностью обследовали в клинике Центравиамед: провели повторное КТ черепа, консультацию офтальмолога и невролога. Сейчас Полина дома, будет проходить лечение амбулаторно», — сообщает пресс-служба «Локо».
Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.
Ранее сообщалось, что Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи.