Пименов: возможно, Карпин хочет обсудить с Джикией переход в «Ростов»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.

«Хоть у Георгия и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял своё место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» — как вариант. Касаемо вызова Алексея Миранчука — у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране. Иван Сергеев — крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Фёдор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», — заявил Пименов RT.

Ранее Булыкин ответил на вопрос, сможет ли Иван Сергеев навязать конкуренцию Александру Соболеву и Фёдору Чалову в борьбе за место в стартовом составе.