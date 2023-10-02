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Пименов: возможно, Карпин хочет обсудить с Джикией переход в «Ростов»

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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.
Пименов: возможно, Карпин хочет обсудить с Джикией переход в «Ростов»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Хоть у Георгия и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял своё место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» — как вариант. Касаемо вызова Алексея Миранчука — у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране. Иван Сергеев — крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Фёдор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», — заявил Пименов RT.

Ранее Булыкин ответил на вопрос, сможет ли Иван Сергеев навязать конкуренцию Александру Соболеву и Фёдору Чалову в борьбе за место в стартовом составе.

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