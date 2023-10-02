Свищёв — об отказе Украины от ЧМ по дзюдо: они наказывают своих спортсменов
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«Считаю, что организаторы проводимых соревнований и Международная федерация дзюдо выдохнули спокойно, когда узнали об отказе от участия со стороны Украины. Совершенно точно, что при действиях украинской стороны на данном турнире могли вспыхнуть различные провокации, которые бы только усложнили всем жизнь.
Тем не менее остаётся лишь посочувствовать их ребятам. Такими бойкотами они наказывают не нас, а своих спортсменов, разрушая тем самым мечты о победах и перечёркивая всю работу по подготовке», — заявил Свищёв RT.
Ранее сообщалось, что Украина не примет участия в ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян.