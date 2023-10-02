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Украина не примет участия в ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

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Президент Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк рассказал, что украинские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира среди юниоров в Одивелаше из-за допуска россиян.
Украина не примет участия в ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«Несколько дней назад Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент пустила на мировые соревнования семерых российских спортсменов в нейтральном статусе, один из них — исполняющий обязанности солдат. Сборная Украины отказалась от участия в юниорском чемпионате мира», — написал Кошляк в социальных сетях.

29 апреля исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение о допуске россиян и белорусов на международные турниры в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров пройдёт 4—7 октября в Одивелаше (Португалия).

Ранее сообщалось, что нидерландским военнослужащим запретили участвовать в соревнованиях с россиянами.

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