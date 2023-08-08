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Военным в Нидерландах запретили участвовать в соревнованиях, где будут россияне

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Нидерландские военнослужащие не будут участвовать в военно-спортивных турнирах, в которых также принимают участие российские и белорусские военные.
Военным в Нидерландах запретили участвовать в соревнованиях, где будут россияне
  • Gettyimages.ru
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Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, соответствующее решение приняла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также участвовали россияне.

По словам министра, нидерландским военным не разрешается соревноваться с россиянами, пока идут боевые действия на Украине.

Ранее сообщалось, что украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

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