Военным в Нидерландах запретили участвовать в соревнованиях, где будут россияне
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Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, соответствующее решение приняла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после того, как две недели назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором также участвовали россияне.
По словам министра, нидерландским военным не разрешается соревноваться с россиянами, пока идут боевые действия на Украине.
Ранее сообщалось, что украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.