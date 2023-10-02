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Червиченко считает, что Абаскаля в «Спартаке» должен заменить русскоязычный тренер

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о возможных кандидатах на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля из клуба.
Червиченко считает, что Абаскаля в «Спартаке» должен заменить русскоязычный тренер
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не понимаю, почему многие в последнее время так отчаянно называют Черчесова одним из кандидатов, словно есть негласное правило: кто без работы, тот и должен. На мой взгляд, для клуба это будет путь в никуда. Карпин и Осинькин не оставят свои команды. Стоит понять, что «Спартак» больше не в том состоянии, чтобы легко переманить любого тренера и заставить его бросить подопечных. То же самое касается Ивича. В любом случае хорошие тренеры будут тщательно обдумывать такой возможный вариант продолжения своей карьеры. Если говорить о том, в каком направлении стоило бы смотреть, необходим специалист, который будет ставить на первое место победы и создание сильного коллектива. Второе: если это не русскоязычный менеджер, то хотя бы представитель южнославянской народности. Как в том же «Краснодаре». Для таких людей не составит особого труда выучить русский язык. Очень важно, чтобы наставник говорил на одном языке с подопечными», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко поделился мнением о том, может ли результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА решить судьбу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. 

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