Деменко назвал полным провалом поражение «Спартака» от «Крыльев»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Игра «Спартака» меня расстроила. Это полный провал для команды. Вчера «Зенит» потерпел поражение, это должно было дать дополнительную мотивацию, чтобы сегодня подняться в турнирной таблице. Состав московской команды был очень оптимальный, и получились замены, которые могли бы помочь. Однако красно-белые не могли противостоять той игре, которую продемонстрировали сегодня самарцы.



Несмотря на это, я рад за Игоря Осинькина. Все как будто не воспринимают его команду всерьёз, считают их игру ребяческой, а они «Краснодар» догоняют. И по сегодняшнему матчу видно, что ребята нацелены побеждать. Всё же счёт 4:0 говорит о хорошем уровне футболистов. Они обыграли соперника не просто за счёт своей игры, а за счёт класса команды. Спартаковцы получили сильный болезненный удар, и тяжело представить, как пройдёт предстоящее дерби с ЦСКА», — заявил Деменко RT.

Также экс-спартаковец удивился тому, что «Краснодар» и «Крылья Советов» являются лидерами таблицы.



«Этот сезон очень неочевидный: никто не ожидал, что «Краснодар» будет на первом месте, а «Крылья Советов» — на втором. На данный момент ни «Спартак», ни «Зенит» не претендуют на первое место. А вот «Краснодар» и «Крылья» играют в очень интересный футбол», — добавил Деменко.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении красно-белых от «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ.