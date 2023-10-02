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Мостовой: я не считаю, что «Спартак» играл ужасно в матче с «Крыльями»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Мостовой: я не считаю, что «Спартак» играл ужасно в матче с «Крыльями»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Крылья» легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счёту может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.

Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что Абаскаль поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но всё равно даже такой матч ничего не определяет. В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на то, что нападающий красно-белых Александр Соболев из-за дисквалификации пропустит матч 11-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

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