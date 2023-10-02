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В США угнали автомобиль российского боксёра Ковалёва

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Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, что у него угнали автомобиль в США.
В США угнали автомобиль российского боксёра Ковалёва
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все автомобили на месте, но одного нет. Тачку упёрли прошлой ночью. Но ничего, будем искать», — сказал боксёр в видео, опубликованном в социальной сети.

На счету 40-летнего россиянина 40 поединков, в которых он одержал 35 побед. Ковалёв был чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее Ковалёв заявил, что потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов.

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