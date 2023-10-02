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Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни Rammstein

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Российский фигурист Пётр Гуменник заявил, что будет выступать под русскоязычный кавер песни немецкой группы Rammstein.
Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни Rammstein
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я рад, что нашёлся выход из сложившейся ситуации, чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же», — приводит слова Гуменника Sports.

Фигурист сказал, что сам предложил компромиссную идею.

«Может, не все сразу согласились и приняли это на ура, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», — сказал он.

21-летний россиянин — серебряный призёр чемпионата России 2023 года и победитель финала Гран-при России — 2023.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам.

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