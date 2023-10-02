Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни Rammstein

Российский фигурист Пётр Гуменник заявил, что будет выступать под русскоязычный кавер песни немецкой группы Rammstein.

«Я рад, что нашёлся выход из сложившейся ситуации, чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же», — приводит слова Гуменника Sports.

Фигурист сказал, что сам предложил компромиссную идею.

«Может, не все сразу согласились и приняли это на ура, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», — сказал он.

21-летний россиянин — серебряный призёр чемпионата России 2023 года и победитель финала Гран-при России — 2023.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам.