Узнать больше

Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на ситуацию вокруг фигуриста Петра Гуменника, который собирался представить свою короткую программу под Rammstein.
Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам
  • Gettyimages.ru

«Это компетенция федерации, и она должна принимать решение. Надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к композициям, которые можно или нельзя использовать», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также добавил, что не регулировал этот вопрос и не давал рекомендаций федерации.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

Ранее сообщалось, что Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить