Матыцин призвал открыто определять музыку, которую нельзя брать фигуристам

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на ситуацию вокруг фигуриста Петра Гуменника, который собирался представить свою короткую программу под Rammstein.

«Это компетенция федерации, и она должна принимать решение. Надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к композициям, которые можно или нельзя использовать», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также добавил, что не регулировал этот вопрос и не давал рекомендаций федерации.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

Ранее сообщалось, что Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein.