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Горшков считает, что «Спартак» не заслужил разгромного поражения от «Крыльев»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над московским «Спартаком» (4:0) в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Горшков считает, что «Спартак» не заслужил разгромного поражения от «Крыльев»
  • РИА Новости

«Думаю, что счёт не по игре, потому что «Крылья Советов» слишком много забили. При этом у соперника тоже были моменты. Но мы использовали свои шансы, бились друг за друга, настраивались на эту встречу», — сказал Горшков в эфире «Матч Премьер».

Защитник также отреагировал на признание лучшим игроком прошедшей встречи.

«Эта награда первая для меня. Особенно приятно получить её за матч со «Спартаком», — сказал он.

В прошедшей в Самаре игре, которая завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, Горшков оформил дубль.

После десяти туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице. Московская команда с 16 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не сыграет в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

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