Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA
- AP
Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 19-го на 16-е место.
Первой ракеткой России по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, располагающаяся на 13-й строчке.
Россиянки Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер поднялись на 62-е и 63-е места соответственно.
Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Ранее сообщалось, как Кудерметова прокомментировала победу на турнире в Токио.