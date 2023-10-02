Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 19-го на 16-е место.

Первой ракеткой России по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, располагающаяся на 13-й строчке.

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер поднялись на 62-е и 63-е места соответственно.

Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, как Кудерметова прокомментировала победу на турнире в Токио.