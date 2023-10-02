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Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA
  • AP

Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 19-го на 16-е место.

Первой ракеткой России по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, располагающаяся на 13-й строчке. 

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Диана Шнайдер поднялись на 62-е и 63-е места соответственно.

Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, как Кудерметова прокомментировала победу на турнире в Токио.

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