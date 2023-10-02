Губерниев: матч с ЦСКА может стать последним для Абаскаля в «Спартаке»
«Команда играет черт-те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
По его словам, «Спартак» был совсем не готов к матчу десятого тура РПЛ с «Крыльями Советов».
«Складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника», — добавил Губерниев.
«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4.
Столичное дерби пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Тушине 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
Красно-белые (16 очков) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский клуб (16) — на шестом месте.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев не поможет «Спартаку» в матче с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.