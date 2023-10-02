Губерниев: матч с ЦСКА может стать последним для Абаскаля в «Спартаке»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что руководство «Спартака» может уволить главного тренера Гильермо Абаскаля после матча 11-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Команда играет черт-те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его словам, «Спартак» был совсем не готов к матчу десятого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника», — добавил Губерниев.

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4.

Столичное дерби пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Тушине 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Красно-белые (16 очков) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский клуб (16) — на шестом месте.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев не поможет «Спартаку» в матче с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.