Ткачёв: только через работу «Авангард» сможет выбраться из кризиса

Капитан «Авангарда» Владимир Ткачёв уверен, что чёрная полоса заканчивается и омская команда начнёт стабильно набирать очки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Только через труд можно выйти из этого. Конечно, хоккей не бывает без ошибок. Где-то они случаются. Но важно не загоняться, продолжать работать и приносить пользу команде», — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

По его мнению, в чемпионате КХЛ «все команды выравнялись».

«Каждый может победить кого угодно. Нас ждёт интересный чемпионат», — заключил Ткачёв.

«Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь» (4:3) и прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ. Омский клуб набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее «Локомотив» одержал третью победу подряд, разгромив «Северсталь» в матче КХЛ.