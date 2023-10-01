Узнать больше

Лагно победила в первой партии мужского суперфинала ЧР по шахматам

Короткая ссылка
Екатерина Лагно начала выступление в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область) с победы.
Лагно победила в первой партии мужского суперфинала ЧР по шахматам
  • РИА Новости

Трёхкратная чемпионка мира по блицу белыми фигурами переиграла Максима Матлакова.

Также в первой партии Иван Розум белыми фигурами нанёс поражение Андрею Есипенко.

Вничью сыграли Володар Мурзин и Артём Тимофеев, Клементий Сычев и Евгений Наер, Евгений Томашевский и Александра Горячкина, Владислав Артемьев и Павел Понкратов.

33-летняя спортсменка также является чемпионкой мира по быстрым шахматам, двукратной чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира, победительницей шахматной олимпиады и командного чемпионата планеты.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина. Чемпионат России пройдёт с 1 по 13 октября в Пушкине (Ленинградская область).

Вторые партии состоятся 2 октября. Суперфинал — 13 октября.

Ранее Лагно заявила, что не думает о медалях мужского чемпионата России по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить