Лагно победила в первой партии мужского суперфинала ЧР по шахматам

Екатерина Лагно начала выступление в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область) с победы.

Трёхкратная чемпионка мира по блицу белыми фигурами переиграла Максима Матлакова.

Также в первой партии Иван Розум белыми фигурами нанёс поражение Андрею Есипенко.

Вничью сыграли Володар Мурзин и Артём Тимофеев, Клементий Сычев и Евгений Наер, Евгений Томашевский и Александра Горячкина, Владислав Артемьев и Павел Понкратов.

33-летняя спортсменка также является чемпионкой мира по быстрым шахматам, двукратной чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира, победительницей шахматной олимпиады и командного чемпионата планеты.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина. Чемпионат России пройдёт с 1 по 13 октября в Пушкине (Ленинградская область).

Вторые партии состоятся 2 октября. Суперфинал — 13 октября.

Ранее Лагно заявила, что не думает о медалях мужского чемпионата России по шахматам.