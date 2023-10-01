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Лебедев: будь я судьёй, отдал бы победу Гассиеву

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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о поражении российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.
Лебедев: будь я судьёй, отдал бы победу Гассиеву
  • РИА Новости

«В профессиональном боксе часто случается, что именно разногласие судей решает исход поединка. Одни смотрят на бой одним образом, вторые — другим. Когда я боксировал с Муратом Гассиевым, кто-то из судей посчитал меня победителем, а другие два решили, что соперник был сильнее. И этот бой был похожим. В данном случае, будь я судьёй, отдал бы победу Мурату: он доминировал, напрягал Валлина, предлагал игру, как мне кажется, нанёс больше уронов, но противник хорошо сохранялся», — заявил RT Лебедев.

Ранее Лебедев предположил, что Мурат Гассиев не проявил себя в полную силу в поединке с Отто Валлином.

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