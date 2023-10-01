Лебедев: Гассиеву не хватило агрессии в бое с Валлином

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев считает, что Мурат Гассиев не проявил себя в полную силу в поединке с Отто Валлином.

«Разница в форме между Гассиевым и Валлином не сыграла роли в поединке. В категории тяжёлого веса и больше различия находятся. Я думаю, Мурату надо было действовать поагрессивней. Он думал, что ведёт бой, но на самом деле проигрывал раунды. Если бы ему подсказали, то стал бы напористее, я же знаю, каким он может быть. Однако сегодня с его стороны шла минимальная агрессия. Веди Гассиев себя жёстче, бой однозначно закончился бы в его пользу», — рассказал RT Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что судейство в поединке Гассиева с Валлином было честным.