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Лебедев — о поединке Гассиева: никакого беспредела со стороны судей не было

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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что судейство в поединке российского боксёра Мурата Гассиева со шведом Отто Валлином было честным.
Лебедев — о поединке Гассиева: никакого беспредела со стороны судей не было
  • РИА Новости

«Я понимаю, за что ему дали победу. Частые попадания передней рукой особого урона не наносят, но всё равно это попадания. И за счёт этого Валлин и выиграл. А в целом бой был очень близким. Никакого беспредела со стороны судей не было. Я смотрел этот поединок с Александром Лебзяком и Андреем Курнявкой, и наше общее мнение, что всё было честно», — заявил RT Лебедев.

Ранее Гассиев впервые высказался после поражения от Валлина.

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