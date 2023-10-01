Лебедев — о поединке Гассиева: никакого беспредела со стороны судей не было
- РИА Новости
«Я понимаю, за что ему дали победу. Частые попадания передней рукой особого урона не наносят, но всё равно это попадания. И за счёт этого Валлин и выиграл. А в целом бой был очень близким. Никакого беспредела со стороны судей не было. Я смотрел этот поединок с Александром Лебзяком и Андреем Курнявкой, и наше общее мнение, что всё было честно», — заявил RT Лебедев.
Ранее Гассиев впервые высказался после поражения от Валлина.