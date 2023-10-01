Лебедев — о поединке Гассиева: никакого беспредела со стороны судей не было

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что судейство в поединке российского боксёра Мурата Гассиева со шведом Отто Валлином было честным.

«Я понимаю, за что ему дали победу. Частые попадания передней рукой особого урона не наносят, но всё равно это попадания. И за счёт этого Валлин и выиграл. А в целом бой был очень близким. Никакого беспредела со стороны судей не было. Я смотрел этот поединок с Александром Лебзяком и Андреем Курнявкой, и наше общее мнение, что всё было честно», — заявил RT Лебедев.

Ранее Гассиев впервые высказался после поражения от Валлина.