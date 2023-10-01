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Ахметов признался, что мечтает стать чемпионом РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что мечтает стать чемпионом России.
Ахметов признался, что мечтает стать чемпионом РПЛ
  • РИА Новости

«Конечно, я мечтаю о чемпионстве «Краснодара» в этом сезоне, каждый мечтает быть первым. Мы двигаемся от матча к матчу, рано ещё говорить о первом месте. Мы хотим выигрывать в каждом матче, и ближе к концу чемпионата мы сможет подумать, что нам это по силам», — цитирует Ахметова РИА Новости.

«Краснодар» одержал победу над «Рубином» в десятом туре чемпионата России.

Игра в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе краснодарского клуба мячи забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

«Краснодар» (24 очка) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (девять) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Рубином» в чемпионате России.

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