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Ивич: философия «Краснодара» — атакующий футбол, но постоянно играть в него нельзя

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Рубином» в чемпионате России.
Ивич: философия «Краснодара» — атакующий футбол, но постоянно играть в него нельзя
  • Gettyimages.ru

«Да, наша философия — атакующий футбол, но просто постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет. Нам также нужно думать о защите. У нас есть игроки, которые хороши в атаке, есть те, кто хорош в обороне. Мы улучшаем и укрепляем игру в защите», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Игра в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе краснодарского клуба мячи забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

«Краснодар» (24 очка) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (девять) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Пари НН» в десятом туре РПЛ.

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