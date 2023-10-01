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Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что ЦСКА сможет одержать победу в чемпионате России сезона-2023/24.
Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Все лидеры теряют очки, поэтому этот сезон будет интересным. Конечно, надеюсь, что армейцы смогут бороться за чемпионство», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» в матче десятого тура РПЛ.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Давила (18-я минута).

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Чалов посвятил болельщикам ЦСКА победу над «Балтикой» в РПЛ.

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