Латыпов надеется, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что ЦСКА сможет одержать победу в чемпионате России сезона-2023/24.

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Все лидеры теряют очки, поэтому этот сезон будет интересным. Конечно, надеюсь, что армейцы смогут бороться за чемпионство», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» в матче десятого тура РПЛ.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Давила (18-я минута).

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Чалов посвятил болельщикам ЦСКА победу над «Балтикой» в РПЛ.