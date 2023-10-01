Мартино опроверг слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона
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«Он тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.
Встреча на стадионе «ПНК Стэдиум» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Хьюстона».
Напомним, что Месси пропустил игру из-за мышечной травмы. Он не принимает участия уже в третьем матче подряд.
Ранее Миятович заявил, что Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами».