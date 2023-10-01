Мартино опроверг слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино отреагировал на информацию, что нападающий Лионель Месси может не сыграть до конца сезона.

«Он тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.

Встреча на стадионе «ПНК Стэдиум» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Хьюстона».

Напомним, что Месси пропустил игру из-за мышечной травмы. Он не принимает участия уже в третьем матче подряд.

Ранее Миятович заявил, что Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами».