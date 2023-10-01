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Митрюшкин: 2DROTS рановато в РПЛ

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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин высказался о возможном выступлении 2DROTS в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Митрюшкин: 2DROTS рановато в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Президенты 2DROTS собираются в РПЛ? При всём уважении, но в РПЛ пока рановато. Но я знаю некоторых игроков, с которыми вместе выступал в академии «Спартака», как и знаю потенциал команды. Почему нет? Следующий шаг для них — заявиться в профессиональный футбол. И постепенно двигаться к своей цели — РПЛ», — цитирует Митрюшкина «Чемпионат».

28 сентября «Химки» обыграли 2DROTS в рамках 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вышли в 1/16 финала турнира.

Ранее тренер 2DROTS назвал позорищем работу судей в матче с «Химками» в Кубке России.

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