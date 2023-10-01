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Евсеев остался недоволен ранним началом матча «Кубани» со «СКА-Хабаровском»

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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев остался недоволен временем старта матча 12-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском».
Евсеев остался недоволен ранним началом матча «Кубани» со «СКА-Хабаровском»
  • РИА Новости

«Игру ещё надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров о матче. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому нам не удались пять минут, в которые соперник забил голы», — приводит слова Евсеева пресс-служба лиги.

Матч со «СКА‑Хабаровском» прошёл в Хабаровске и начался в семь утра по московскому времени. «Кубань» проиграла со счётом 0:2.

Евсеев возглавил команду 12 сентября. «Кубань» идёт на 17-й позиции в турнирной таблице.

Ранее экс-наставник «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему ему пришлось покинуть клуб.

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