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Григорян — об уходе из «Кубани»: не было ни одного спокойно прожитого дня

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Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему ему пришлось покинуть клуб Первой лиги.
Григорян — об уходе из «Кубани»: не было ни одного спокойно прожитого дня
  • © Соцсети клуба

«С первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, всё было посвящено работе. Я освободил дорогу человеку, который сейчас сможет что‑то дать команде», — цитирует Григоряна пресс-служба клуба.

«Кубань» выступает в Первой лиге. Команда находится на предпоследнем месте, имея в активе пять очков. 

11 сентября стало известно, что бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев может возглавить кубанский клуб. 5 сентября воронежский «Факел» объявил об отставке специалиста.

Ранее Григорян попал в скандальную ситуацию.

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