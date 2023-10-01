Узнать больше

«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

Короткая ссылка
«Айлендерс» победил «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

У победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андерс Ли.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Бреннан Отман, Баркли Гудроу и Уилл Кайлли.

Россиянин Артемий Панарин не сделал результативных действий.

В другом предсезонном матче «Миннесота» без Капризова в овертайме победила «Чикаго» (3:2).

Ранее передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Аризону» в предсезонном матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить