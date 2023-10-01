«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ

«Айлендерс» победил «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

У победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андерс Ли.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Бреннан Отман, Баркли Гудроу и Уилл Кайлли.

Россиянин Артемий Панарин не сделал результативных действий.

В другом предсезонном матче «Миннесота» без Капризова в овертайме победила «Чикаго» (3:2).

Ранее передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Аризону» в предсезонном матче НХЛ.