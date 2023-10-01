Астапкович: залогом победы над МБА стало хладнокровие баскетболистов ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Астапкович считает, что армейцы в московском дерби в рамках матча Единой лиги ВТБ с МБА добились победы, поскольку смогли не потерять контроль над игрой.

«Мы в какой-то момент потеряли контроль в игре, и залогом победы стало хладнокровие некоторых наших игроков, взявших на себя инициативу и затащивших нас в эту победу», — цитирует Астапковича «Матч ТВ».

По его словам, МБА забили меньше трёхочковых, но более кучно сыграли в защите.

«Они молодцы, знают, что делают. Уверен, что на месте стоять не будут. Но это только начало сезона. Все будут сильнее становиться», — добавил Астапкович.

ЦСКА в стартовом матче сезона на своём паркете переиграл МБА со счётом 76:72.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ЦСКА не входит в число главных фаворитов на чемпионство в сезоне-2023/24.





