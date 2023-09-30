Корстин: у ПБК ЦСКА непростая ситуация перед стартом в Единой лиге

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что московский баскетбольный клуб ЦСКА не входит в число главных фаворитов на чемпионство в сезоне-2023/24.

«Ситуация перед стартом чемпионата у ЦСКА непростая, но сезон только начинается. Мы привыкли видеть москвичей первыми. Но сейчас команда очень поменялась: в межсезонье ушли два лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов, в составе много молодых баскетболистов», — сказала Корстин «Матч ТВ».

По её мнению, казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань» будут бороться за самые высокие места. Костин считает, что обе команды провели отличную предсезонную подготовку.

«Локомотив» очень достойно провёл Суперкубок Единой лиги. УНИКС же пока не в оптимальной форме. Но думаю, что казанцы сумеют сделать выводы», — сказала Корстин.

Она добавила, что петербургский «Зенит» выглядит мощно, коллектив хорошо укомплектован.

«Считаю, что с такой командой «Зенит» уже сейчас претендует на то, чтобы стать одной из сильнейших команд Лиги в сезоне», — заключила Корстин.

ЦСКА занял пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Регулярный чемпионат стартует 30 сентября.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады Семён Антонов заявил, что ЦСКА для удачного старта в Единой лиге необходимо улучшить игру.