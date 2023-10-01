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Дзюдоист Билалов назвал себя фантазёром после попытки выиграть финал ЧР с травмой

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Серебряный призёр чемпионата России по дзюдо Нияз Билалов рассказал, что сражался в финальном поединке турнира с Муххамедом-Али Матаевым с травмой.

«Получил травму в полуфинале, но всё равно вышел, надеялся на чудо. Фантазёр. Перечитал книжек различных, где люди с травмами побеждают. Но ребро — это не колено, где просто одна часть тела не работает. Здесь я как будто чихнуть не могу», — цитирует Билалова ТАСС.

Билалов в финале в весовой категории до 100 кг потерпел поражение от Матаева. Поединок был остановлен на 48-й секунде из-за травмы дзюдоиста.

Ранее Михаил Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК.

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