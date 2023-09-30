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Бородавко — об Олимпийских играх 2026 года: планируется обсудить наше отстранение и после СВО

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о надеждах, связанных с участием наших лыжников в Олимпийских играх 2026 года, а также о календаре соревнований по лыжным видам спорта на сезон-2023/24.
Бородавко — об Олимпийских играх 2026 года: планируется обсудить наше отстранение и после СВО
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что наш календарь достаточно сбалансированный. Мы создали свои внутренние соревнования по принципу этапов Кубка мира, который проходит с конца ноября по начало апреля. Также проводится чемпионат России. Не забываем и про предстоящую Спартакиаду. У наших спортсменов будет не так много времени зимой, чтобы выдохнуть. Что касается планов на Олимпиаду, тут большая ответственность лежит на наших политиках и спортивных функционерах, которые и так много работают в данном направлении. Наше же дело заключается в том, чтобы готовить спортсменов и помогать им добиваться высоких результатов. Тем не менее сейчас очень высокая консолидация западных стран, и неизвестно, что нас ожидает после окончания СВО. Общаясь с зарубежными журналистами, я узнал от одного из них о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО», — заявил Бородавко RT.

Ранее Бородавко прокомментировал продление отстранения российских и белорусских лыжников со стороны FIS. 

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