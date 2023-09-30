Смородская: не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном воссоединении братьев Антона и Алексея Миранчуков в московском клубе.

«Не хотела бы видеть воссоединение братьев Миранчуков в «Локомотиве». Алексею не стоит возвращаться в Россию. Так бывает, что не можешь зарекомендовать себя другим клубам — такая тяжёлая футбольная судьба», — цитирует Смородскую Sport24.

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук в трёх матчах за «Аталанту» не отметился результативными действиями.

Весь прошлый сезон игрок провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал положение Алексея Миранчука в «Аталанте».