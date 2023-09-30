Узнать больше

Смородская: не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном воссоединении братьев Антона и Алексея Миранчуков в московском клубе.
Смородская: не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»
  • Gettyimages.ru

«Не хотела бы видеть воссоединение братьев Миранчуков в «Локомотиве». Алексею не стоит возвращаться в Россию. Так бывает, что не можешь зарекомендовать себя другим клубам — такая тяжёлая футбольная судьба», — цитирует Смородскую Sport24.

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук в трёх матчах за «Аталанту» не отметился результативными действиями.

Весь прошлый сезон игрок провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал положение Алексея Миранчука в «Аталанте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить