Корнаухов: в «Аталанте» на Миранчука по большому счёту не рассчитывают

Бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Можно было продлить аренду в «Торино» или перейти туда на полноценной основе, но по финансам не договорились. Гасперини на него по большому счёту не рассчитывает», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.

Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».