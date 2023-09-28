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Корнаухов: в «Аталанте» на Миранчука по большому счёту не рассчитывают

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Бывший российский футболист Олег Корнаухов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
Корнаухов: в «Аталанте» на Миранчука по большому счёту не рассчитывают
  • Gettyimages.ru
  • © Emmanuele Ciancaglini

«Можно было продлить аренду в «Торино» или перейти туда на полноценной основе, но по финансам не договорились. Гасперини на него по большому счёту не рассчитывает», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.

Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».

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