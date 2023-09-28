Корнаухов: в «Аталанте» на Миранчука по большому счёту не рассчитывают
- Gettyimages.ru
- © Emmanuele Ciancaglini
«Можно было продлить аренду в «Торино» или перейти туда на полноценной основе, но по финансам не договорились. Гасперини на него по большому счёту не рассчитывает», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.
Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».