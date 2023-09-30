Гвардиола: футболистам говорят не жаловаться на график, потому что мы много зарабатываем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о большом количестве матчей для футболистов в сезоне.

«Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для игроков. Но ничего не изменится. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но всё идёт наоборот», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» завоевал четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке страны и Суперкубке УЕФА.

После шести туров АПЛ в сезоне-2023/24 команда лидирует в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из Кубка лиги.