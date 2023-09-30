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Гвардиола: футболистам говорят не жаловаться на график, потому что мы много зарабатываем

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о большом количестве матчей для футболистов в сезоне.
Гвардиола: футболистам говорят не жаловаться на график, потому что мы много зарабатываем
  • AP

«Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для игроков. Но ничего не изменится. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но всё идёт наоборот», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» завоевал четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке страны и Суперкубке УЕФА.

После шести туров АПЛ в сезоне-2023/24 команда лидирует в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» и вылетел из Кубка лиги.

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