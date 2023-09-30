Тренер «Интер Майами» не уверен, что Месси сыграет в матче с «Нью-Йорк Сити»
- AP
«Следим за ситуацией. Общаемся с медперсоналом и с игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймём, сможет ли он сыграть», — цитирует Моралеса USA Today.
Игра между командами пройдёт в ночь на 1 октября.
Напомним, что Месси пропустил уже четыре матча подряд после возвращения из расположения сборной Аргентины. У игрока мышечная травма.
Ранее сообщалось, что Месси и Криштиану Роналду могут сыграть в товарищеском матче между «Интер Майами» и «Аль-Насром».