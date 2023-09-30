Тренер «Интер Майами» не уверен, что Месси сыграет в матче с «Нью-Йорк Сити»

Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес оценил шансы нападающего команды Лионеля Месси принять участие в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити».

«Следим за ситуацией. Общаемся с медперсоналом и с игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймём, сможет ли он сыграть», — цитирует Моралеса USA Today.

Игра между командами пройдёт в ночь на 1 октября.

Напомним, что Месси пропустил уже четыре матча подряд после возвращения из расположения сборной Аргентины. У игрока мышечная травма.

Ранее сообщалось, что Месси и Криштиану Роналду могут сыграть в товарищеском матче между «Интер Майами» и «Аль-Насром».