Хрюнов сообщил, что Дацик готовится к бою с Романкевичем в зоне СВО

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проводит подготовку к поединку с Петром Романкевичем из Белоруссии в зоне специальной военной операции.

«Дацик по-прежнему в зоне СВО? Да. Он там готовится, нашёл себе условия. Сказал, что после боя может подписать контракт с Министерством обороны. У него есть такое желание», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».

По его словам, Дацик тренируется в нескольких клубах, один из которых «очень близок к линии соприкосновения».

«Это было слышно, когда он звонил. А сегодня он в Мариуполе. В Москве будет на следующей неделе», — добавил Хрюнов.

19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону. На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения.

Дацик проведёт бой по правилам ММА с Романкевичем 27 октября.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше с Дациком.