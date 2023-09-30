Хрюнов сообщил, что Дацик готовится к бою с Романкевичем в зоне СВО
«Дацик по-прежнему в зоне СВО? Да. Он там готовится, нашёл себе условия. Сказал, что после боя может подписать контракт с Министерством обороны. У него есть такое желание», — цитирует Хрюнова «Матч ТВ».
По его словам, Дацик тренируется в нескольких клубах, один из которых «очень близок к линии соприкосновения».
«Это было слышно, когда он звонил. А сегодня он в Мариуполе. В Москве будет на следующей неделе», — добавил Хрюнов.
19 августа Дацик нанёс поражение бывшему участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанину Оли Томпсону. На счету 43-летнего россиянина девять побед в боях по правилам бокса и три поражения.
Дацик проведёт бой по правилам ММА с Романкевичем 27 октября.
Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, высказался о реванше с Дациком.