Гол Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Хоффенхаймом» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла поражение «Хоффенхайму» в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе победителей мячи забили Никлас Фюллькруг (18-я минута), Марко Ройс (45 + 3), Юлиан Рюэрсон (95-я). У проигравших отличился Андрей Крамарич (25-я, пенальти).

Жёлто-чёрные доигрывали матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Рами Бенсебаини (71-я).

«Боруссия» набрала 14 очков и вышла в лидеры Бундеслиги. «Хоффенхайм» (12) располагается на шестой позиции. Главные преследователи чёрно-жёлтых проведут матчи шестого тура в предстоящие выходные.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Серж Гнабри сломал руку во время матча Кубка Германии.