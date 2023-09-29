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Гол Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Хоффенхаймом» в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла поражение «Хоффенхайму» в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе победителей мячи забили Никлас Фюллькруг (18-я минута), Марко Ройс (45 + 3), Юлиан Рюэрсон (95-я). У проигравших отличился Андрей Крамарич (25-я, пенальти).

Жёлто-чёрные доигрывали матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Рами Бенсебаини (71-я).

«Боруссия» набрала 14 очков и вышла в лидеры Бундеслиги. «Хоффенхайм» (12) располагается на шестой позиции. Главные преследователи чёрно-жёлтых проведут матчи шестого тура в предстоящие выходные.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Серж Гнабри сломал руку во время матча Кубка Германии.

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