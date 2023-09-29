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Кудашов: хоккеисты «Динамо» болели во время турне по Дальнему Востоку

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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что во время поездки по Дальнему Востоку на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) многие игроки московской команды перенесли разные заболевания.

«Эпидемии разные пошли, мы тоже это схватили, в самолёте переносили. У многих насморк, горло болит. На один день люди выпадают. Надеюсь, что всё прошло в поездке», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

По его словам, три дня вполне достаточно для восстановления после длительных перелётов.

«Это нормально. С годами выстроилась такая система», — добавил Кудашов.

«Динамо» провело три матча на выезде с хабаровским «Амуром» (2:1), владивостокским «Адмиралом» (5:4) и новосибирской «Сибирью» (2:3). 29 сентября на своём льду бело-голубые разгромили омский «Авангард».

«Динамо» (18 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ.

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