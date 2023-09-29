Кудашов: хоккеисты «Динамо» болели во время турне по Дальнему Востоку
«Эпидемии разные пошли, мы тоже это схватили, в самолёте переносили. У многих насморк, горло болит. На один день люди выпадают. Надеюсь, что всё прошло в поездке», — цитирует Кудашова «Чемпионат».
По его словам, три дня вполне достаточно для восстановления после длительных перелётов.
«Это нормально. С годами выстроилась такая система», — добавил Кудашов.
«Динамо» провело три матча на выезде с хабаровским «Амуром» (2:1), владивостокским «Адмиралом» (5:4) и новосибирской «Сибирью» (2:3). 29 сентября на своём льду бело-голубые разгромили омский «Авангард».
«Динамо» (18 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ.