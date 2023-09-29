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Пулккинен вернулся в КХЛ и подписал контракт с «Куньлунем»

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Финский нападающий Тему Пулккинен подписал соглашение с пекинским «Куньлунем».
Пулккинен вернулся в КХЛ и подписал контракт с «Куньлунем»
  • Gettyimages.ru

Контракт с 31-летним финном рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Пулккинен выступал за «Трактор» в течение двух лет и провёл за челябинскую команду 122 игры, забросил 38 шайб и отдал 27 голевых передач. 

В составе сборной Финляндии форвард стал серебряным призёром чемпионата мира 2016 года, который прошёл в России. 

Ранее «Салават Юлаев» подписал контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо.

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