Пулккинен вернулся в КХЛ и подписал контракт с «Куньлунем»

Финский нападающий Тему Пулккинен подписал соглашение с пекинским «Куньлунем».

Контракт с 31-летним финном рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пулккинен выступал за «Трактор» в течение двух лет и провёл за челябинскую команду 122 игры, забросил 38 шайб и отдал 27 голевых передач.

В составе сборной Финляндии форвард стал серебряным призёром чемпионата мира 2016 года, который прошёл в России.

Ранее «Салават Юлаев» подписал контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо.